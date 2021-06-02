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Ру Тат
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2 июня 2021  19:28
Розалия Хайруллина

Минуллина обсудила с Дворковичем на ПМЭФ-2021 внедрение инновационных решений в РТ

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Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на полях ПМЭФ-2021 провела встречу с представителями фонда «Сколково» во главе с Аркадием Дворковичем. 

«Речь на встрече шла о совместной работе в сфере IT-кластера Республики Татарстан, внедрении инновационных решений в управление государственными структурами республики», — говорится в сообщении пресс-службы АИР РТ. 

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума руководитель АИР РТ Талия Минуллина провела встречу с гендиректором Mitsubishi Heavy Industries Сэйдзи Идзумисавой.

#талия минуллина #сколково #Аркадий Дворкович #ПМЭФ
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