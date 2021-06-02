Минуллина обсудила с Дворковичем на ПМЭФ-2021 внедрение инновационных решений в РТ

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на полях ПМЭФ-2021 провела встречу с представителями фонда «Сколково» во главе с Аркадием Дворковичем.

«Речь на встрече шла о совместной работе в сфере IT-кластера Республики Татарстан, внедрении инновационных решений в управление государственными структурами республики», — говорится в сообщении пресс-службы АИР РТ.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума руководитель АИР РТ Талия Минуллина провела встречу с гендиректором Mitsubishi Heavy Industries Сэйдзи Идзумисавой.