Минуллина о канатной дороге: Надеюсь, сможем проехаться по ней до 2030 года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Строительство канатной дороги в Казани на данный момент уже запущено. Сдать объект планируют до 2030 года, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Все документы в порядке, полным ходом идет строительство. У нас там было заложено буквально года три до эксплуатации. То есть это проект, который, так скажем, в нашем городе уже скоро случится», — прокомментировала она.

Напомним, канатная дорога прошла все необходимые инженерно-изыскательские работы, утвержден проект планировки и межевания территории. Эскизный проект согласован с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной.