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Минуллина о канатной дороге: Надеюсь, сможем проехаться по ней до 2030 года
Строительство канатной дороги в Казани на данный момент уже запущено. Сдать объект планируют до 2030 года, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
«Все документы в порядке, полным ходом идет строительство. У нас там было заложено буквально года три до эксплуатации. То есть это проект, который, так скажем, в нашем городе уже скоро случится», — прокомментировала она.
Напомним, канатная дорога прошла все необходимые инженерно-изыскательские работы, утвержден проект планировки и межевания территории. Эскизный проект согласован с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной.
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