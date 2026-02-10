Минуллина назвала топ-3 сферы для сотрудничества Татарстана и Саудовской Аравии

Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина назвала «Татар-информу» топ-3 сферы для развития сотрудничества между республикой и Саудовской Аравией.

«Перспективными сферами для развития сотрудничества могут являться сельское хозяйство, информационные технологии и индустрия халяль», – сказала она.

Она добавила, что за девять месяцев прошлого года товарооборот Республики Татарстан и Саудовской Аравии составил 72,1 млн долларов, 99% – это экспорт Татарстана в Саудовскую Аравию.

«В основном это поставка нефти и нефтепродуктов», – добавила руководитель агентства.

Делегация от Татарстана, которую возглавляет Раис республики Рустам Минниханов, работает на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На пленарной сессии Минниханов сообщил, что по итогам года объем товарооборота между регионом и Саудовской Аравией ожидается на уровне $100 млн, но это далеко не предел.