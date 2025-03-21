Минуллина: «Ленино-Кокушкино – золотая жила для Пестречинского района»

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Село Ленино-Кокушкино в Пестречинском районе Татарстана на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии. В 2025 году планируют подготовить проект возрождения памятника, а в 2026 году – начать мероприятия по его реконструкции. Об этом на муниципальном часе в АИР РТ рассказал глава муниципалитета Раис Сулейманов.

«У нас был председатель комитета по охране ОКН Иван Гущин, также приезжал депутат Госдумы Артем Прокофьев, мы обошли все ножками, посмотрели места для развития. Малый и средний бизнес, гостиничные комплексы, торговые ряды, там все представлено, все есть в муниципальной собственности. Поэтому, как только мы сможем возродить данный памятник, естественно, будем уже турпотоки направлять туда и рассматривать возможность развития малой и средней бизнесовой площадки», – сказал он.

Глава АИР Талия Минуллина отметила туристический потенциал этой площадки.

«Ребята, это ключевая история, это очень важный вопрос! У китайцев при одном только упоминании об этом месте глаза прямо загораются, понимаете? Надо же это использовать, у них же есть и деньги, и интерес, да? Мы знаем, что там недавно случились определенные события, после которых воссоздавали эти объекты. Туда надо немножко впрыснуть капиталовложений. Это бомба замедленного действия в хорошем смысле слова. Там действительно можно рядом построить гостиницу, какие-то новые туры создать. Это потенциально для района золотая жила, в буквальном смысле», – подчеркнула Минуллина.