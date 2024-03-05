Минуллина: KazanForum стал для стран Исламского мира платформой для заключения соглашений

Фото: телеграм-канал Агентства инвестиционного развития РТ

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» стал для стран Исламского мира полноценной платформой для заключения различного рода соглашений. Об этом руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сказала на встрече руководства группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества.

«130 соглашений и меморандумов было заключено на форуме „Россия — Исламский мир: KazanForum“ в прошлом году. 15-й юбилейный международный экономический форум вновь порадует своих посетителей насыщенной программой и предоставит возможность каждому из участников выйти на зарубежный рынок! Я призываю вас использовать все возможности, предоставляемые Татарстаном. В прошлом году 80 стран мира приняли участие в мероприятии, что говорить о регионах России, коих было 86», — рассказала Минуллина.

Она отметила, что KazanForum дает возможность рассказать о своей стране, ее экономическом потенциале и достижениях. На его полях бизнес может найти новых деловых партнеров в России и открыть для себя новый рынок, познакомиться с его механизмами и др., сообщается в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития РТ.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с послами государств — членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС) пригласил их и их сограждан на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».