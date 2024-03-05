Минниханов попросил послов государств — членов ОИС пригласить сограждан на KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с послами государств — членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС) пригласил их и их сограждан на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае. Об этом передает пресс-служба руководителя республики.

«Мы также рассчитываем на ваше содействие в привлечении самого широкого круга участников из ваших стран. Уверен, это даст хорошую практическую отдачу», — сказал Минниханов.

Он рассказал, что решением Президента России Владимира Путина форум проводится как мероприятие федерального значения. В 2023-м участниками стали более 16 тыс. человек из 80 стран и 86 российских регионов. В мероприятии участвовали руководители более 40 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

Раис РТ напомнил, что в прошлый раз в дни KazanForum прошло очень важное заседание Группы стратегического видения с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году, 16-17 мая, также запланировано ежегодное заседание группы на тему «Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». Минниханов пригласил всех принять участие в событии.

«На примере Республики Татарстан — одного из ведущих российских регионов — можно увидеть, как Россия расширяет взаимодействие с исламским миром, наряду с установлением торгово-экономических и инвестиционных контактов, мы успешно развиваем культурные и гуманитарные связи. Наша республика — один из пилотных регионов по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России, ведется активная работа по развитию индустрии халяль, большое внимание уделяется исламскому образованию», — отметил Раис РТ.