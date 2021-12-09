Минуллина: Инвестиции в экономику Татарстана в этом году выросли на 12%

Инвестиции в основной капитал в Татарстане в январе-сентябре 2021 года составили 436,4 млрд рублей – это на 11,8% больше, чем годом ранее, сообщила ИА «Татар-информ» руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

«Несмотря на непростую экономическую повестку и ковидные ограничения, инвестиционные вложения в Татарстан растут. Внебюджетные инвестиции – это как раз показатель агентства – возросли на 13,4% и составили 404,9 млрд рублей», – отметила Минуллина.

По ее словам, значительный объем средств – более 40% – был вложен в обрабатывающие производства. Существенные инвестиции были сделаны в сегменты транспортировки и хранения, сельского хозяйства.

«Большая часть иностранных компаний в текущей ситуации инвестирует через московские офисы и поэтому в общем объеме статистики иностранные инвестиции в этом году снижены. Однако реализация проектов с участием иностранных инвесторов продолжена, в том числе в этом году появились новые инвесторы. Всего за 9 месяцев инвестировали 46 компаний с иностранным участием», – подчеркнула Талия Минуллина.

Она также сообщила, что подробные инвестиционные итоги года будут подведены на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, которое состоится в январе 2022 года.