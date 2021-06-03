Минуллина и Каримов на ПМЭФ-2021 обсудили сотрудничество с делегацией Ирана

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов обсудили с делегацией Ирана возможности для углубления двустороннего сотрудничества. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

«На встрече присутствовали сотрудники Министерства промышленности, шахт и торговли и представительства Палаты кооперативов Ирана», — рассказали в пресс-службе АИР РТ.

Напомним, что также на полях петербургского форума глава татарстанского Агентства инвестиционного развития провела встречу с делегацией Южно-Африканской Республики во главе с Чрезвычайным послом ЮАР в Российской Федерации и Республике Беларусь Мзувукиле Макетука.