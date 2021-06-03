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Ру Тат
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3 июня 2021  16:53
Розалия Хайруллина

Минуллина на ПМЭФ обсудила перспективы сотрудничества с Южно-Африканской Республикой

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На полях Петербургского международного экономического форума-2021 глава АИР Татарстана Талия Минуллина провела встречу с делегацией Южно-Африканской Республики во главе с Чрезвычайным послом ЮАР в Российской Федерации и Республике Беларусь Мзувукиле Макетука. 

«Темой встречи стало сотрудничество Южно-Африканской Республики с Татарстаном в работе и обмене опытом с татарстанскими открытыми экономическими зонами, обсуждение перспектив инвестирования в машиностроительный сектор экономики Татарстана», — уточнили в пресс-службе АИР РТ. 

Там также отметили, что товарооборот Южно-Африканской Республики с Татарстаном только в прошлом году составил более 35 млн долларов, включая выручку от экспорта резины и изделий из каучука.

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