Минуллина: Государство и бизнес едины в стремлении улучшить жизнь детей Татарстана

31 августа в Татарстане открыли три школы, построенные по концессионным соглашениям. Такие проекты доказывают заинтересованность государства и бизнеса в улучшении жизни татарстанцев и их детей, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Благодаря механизмам ГЧП в нашей республике появились ещё три новые школы. Мы рады работать над такими проектами, где государство и бизнес едины в своём стремлении улучшить условия для жизни татарстанцев и их детей. Хочу пожелать детям, обучающимся в этих школах, получать больше знаний и активно развиваться, чтобы в будущем работать на благо нашего региона!» — заявила она.

Соглашения по школам в Казани, Набережных Челнах и Арском районе были подписаны в декабре прошлого года. Благодаря этому в новом учебном году в республике появилось три образовательных учреждения, рассчитанных в общей сложности более чем на 3,5 тыс. детей.

Напомним, что в церемонии, прошедшей накануне, присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, участвовавшие в мероприятии в режиме ВКС.