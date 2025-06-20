news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 июня 2025 12:13

Минуллина: Главное – не национальный рейтинг инвестклимата, а результаты

Читайте нас в
Телеграм

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина прокомментировала «Татар-информу» результаты национального рейтинга инвестклимата России в кулуарах ПМЭФ. Напомним, республика сохранила за собой второе место, разделив его с Нижегородской областью.

«Самое главное ведь не рейтинг, а результаты. Они у нас действительно улучшились: за прошлый год на 12%, в первом квартале этого года на 38%. То есть рублем голосовали», – сказала Минуллина, говоря о темпах роста инвестиций в основной капитал.

Презентация национального рейтинга состояния инвестклимата традиционно состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Лидерство удержала Москва, а Татарстан на второй строчке седьмой год подряд. Республика разделила эту позицию с Нижегородской областью. Третье место у Московской области и Башкортостана.

На презентации присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов, который сидел в первом ряду, а рядом с ним – мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

#ПМЭФ #Талия Минуллина #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

19 июня 2025
Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

19 июня 2025