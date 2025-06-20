Татарстан сохранил второе место в национальном рейтинге инвестклимата

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Татарстан сохранил второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2025 года, сообщает корреспондент «Татар-информа». Лидером рейтинга стала Москва, у Нижегородской области – также второе место.

Презентация рейтинга традиционно состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. На ней присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов, который сидел в первом ряду, а рядом с ним – мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участниками презентации стали зампредседателя правительства РФ Александр Новак, замруководителя администрации Президента России Максим Орешкин, министр экономического развития страны Максим Решетников и главы субъектов.

Татарстан занимает второе место в рейтинге, начиная с 2019 года. Лидерство за Москвой. С 2014 по 2017 годы РТ занимала первую строчку, а в 2018 году республика была на третьем месте, пропустив вперед Тюменскую область и Москву.

Рейтинг ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями.

Видео: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Фото на анонсе: пресс-служба АИР РТ