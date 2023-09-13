Минуллина: Будем настаивать на присутствии посла КНР на форуме РОСТКИ в следующем году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В следующем году на российско-китайский форум РОСТКИ, запланированный вновь в Казани, будет приглашен посол Китайской народной республики в России Чжан Ханьхуэй. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

«На следующий год мы будем настаивать на присутствии посла КНР в России на нашем мероприятии в ежегодном формате. В этом году не получилось, несмотря на то, что он был заинтересован», – заявила спикер.

Напомним, что первый российско-китайский форум РОСТКИ прошел в Казани 7-8 сентября. Его посетили более 7 тыс. человек. Раис Татарстан Рустам Минниханов предложил сделать мероприятие ежегодным и провести следующий форум 14-15 ноября 2024 года.