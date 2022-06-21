Минтруд РТ: Проект «Краски победы» продлевает жизнь ветеранам Великой Отечественной

Проект «Краски победы», который реализуется в Татарстане и ряде других городов России, продлевает жизнь ветеранам Великой Отечественной войны. Такое мнение на пресс-конференции в «Татар-информе» высказала представитель Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Эльвира Низамутдинова.

«Минтруд поддерживал проект „Краски победы“ и ветеранов, которые приняли в нем участие. Тем самым через воспитание молодого поколения и творческие работы мы продлеваем жизнь нашим ветеранам и показываем уроки патриотического воспитания. Одна из наших основных задач проекта — это как раз популяризация патриотической темы среди молодежи. Необходимо масштабировать данную инициативу на федеральный уровень и не на один год, а на многие годы», — отметила спикер.

На сегодняшний день участие в мастер-классах проекта приняли более 800 человек, написано более 300 картин. Проект реализован в городе Казани, масштабировался в Калуге, на Ямале, сейчас ведется работа с Москвой, Ульяновском, Тюменью, Петропавловском-Камчатским, Нижневартовском, Зеленодольском. Автором проекта является член Союза художников России Екатерина Манько.

Создатель проекта поблагодарила Министерство труда Татарстана за возможность работать с ветеранами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что художница из Казани Екатерина Манько подарила Президенту Владимиру Путину портрет его отца-фронтовика.