Художница из Казани подарила Путину портрет его отца-фронтовика

Художник из Казани Екатерина Манько подарила Президенту РФ Владимиру Путину портрет его отца-фронтовика Владимира Спиридоновича и рассказала главе государства о проекте «Краски Победы», который реализуется в Татарстане. Подробностями встречи создатель проекта поделилась на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам Манько, встреча с Президентом состоялась 9 июня. «Это был самый счастливый день в моей жизни. Президент долго жал мою руку. Признаюсь, первое, что я потом сделала, я стала звонить своим самым дорогим людям и благодарить их. Моей бабушке 82 года и она мое вдохновение. Вообще пожилые люди, герои и участники Великой Отечественной войны — это наша совесть. Люди старшего поколения учат нас жить правильно и любить свою страну», — поделилась эмоциями Екатерина Манько.

Во время пресс-конференции член Союза художников России рассказала, что на сегодняшний день в рамках проекта создано более 300 картин — портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Картины писали художники из Татарстана и других регионов России. В планах — создание «Арт-Бессмертного полка» на всю Россию.

«Очень важно, что проект становится поистине народным, он получил большой интерес со стороны других регионов и вышел на федеральный уровень», — поделилась спикер.

Проект представительницы Татарстана «Краски Победы» в 2020 году выиграл грант в размере 1,2 млн рублей на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Это грантовый проект Росмолодежи, направленный на создание молодежью портретов ветеранов ВОВ, вовлечение их в креативную патриотику.