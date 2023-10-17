Минтруда РТ: Окружаем вниманием и заботой детей военнослужащих с самого рождения

Для детей граждан, проходящих воинскую службу по контракту, предусмотрены ряд мер, которые начинают действовать прямо с момента их рождения. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Наша цель — сделать так, чтобы у семей наших участников СВО не было проблем в части обеспечения. Самая популярная и востребованная мера — это единовременная выплата в 20 тыс. рублей на каждого ребенка. Отмечу, что мы стараемся обеспечить каждого члена семьи военнослужащего вниманием и заботой, причем начиная даже с момента рождения ребенка», — рассказала она.

Бутаева напомнила о существующих мерах поддержки для военнослужащих и их семей, среди которых единовременные выплаты на детей, единовременная выплата самому гражданину при заключении контракта, льготы по оплате услуг ЖКС, оформлении путевок на курортный отдых, льготы на медицинские услуги, приставление социальных работников к семьям военнослужащих и многие другие.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.