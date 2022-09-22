На новое универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 трлн рублей

На универсальное пособие для малоимущих семей с детьми, которое планируется ввести в России с 1 января 2023 года, направят 1,7 трлн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он добавил, что универсальное пособие затронет семьи, в которых в общей сложности воспитывается порядка 10 миллионов детей, передает РИА Новости.

Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новую меру соцподдержки для семей с низкими доходами. Напомним, в этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка.

Кроме того, в пресс-службе Минтруда рассказали о том, что семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут использовать материнский капитал, оформив ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности его рождения.