Минтруд: За 10 лет новые регионы РФ перейдут на общероссийский пенсионный возраст

К 31 декабря 2032 года присоединенные к РФ регионы планируется перевести на общероссийский пенсионный возраст. До этого момента там будут действовать региональные пенсионные доплаты, которые местные жители будут получать до достижения общеустановленного возраста выхода на пенсию. Об этом заявили в Минтруде РФ.

«В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не было единого пенсионного законодательства, основания для выхода на пенсию также разнятся, в том числе и основания для получения досрочной пенсии для различных категорий работников», — объяснили ТАСС в ведомстве.

По данным Минтруда РФ, ранее в Донецкой и Луганской народных республиках возраст выхода на пенсию для женщин составлял 55 лет, а для мужчин — 60. В Херсонской и Запорожской областях пенсионный возраст наступал в 60 лет и у мужчин, и у женщин.

«Все жители, не достигшие общероссийской планки пенсионного возраста, в ближайшее время будут выходить на пенсию по старым правилам с постепенным повышением возрастного параметра, выплаты будут производиться за счет средств региональных бюджетов и межбюджетных трансфертов, предоставляемых Социальному фонду России на эти цели», — рассказала зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с марта этого года жители присоединенных территорий Донбасса начнут получать пенсионные выплаты в соответствии с российским законодательством.