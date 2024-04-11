Минтруд: В Татарстане обеспечены работой 30% инвалидов трудоспособного возраста

В Татарстане проживают 107 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, более 30% из них имеют работу. В среднем по стране уровень занятости инвалидов составляет около 28%. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Потенциал есть, было бы желание работать. Если работодатель трудоустраивает человека с инвалидностью, то получает соответствующую компенсацию. Помимо этого, мы сегодня четко работаем по квоте. Ежемесячно до первого числа работодатель должен предоставлять через единую цифровую платформу „Работа в России“ сведения о том, на каких рабочих местах может устроить людей с инвалидностью», — рассказала она.

По данным на начало апреля квота по республике составляет 9,8 тыс. рабочих мест, на которые трудоустроено 7,4 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рекордно низкие показатели безработицы зафиксированы на рынке труда Татарстана. Службы занятости могут предложить каждому безработному жителю региона до 12 различных вакансий.