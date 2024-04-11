Жилье и соцгарантии: как предприятия Татарстана решают проблему дефицита кадров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рекордно низкие показатели безработицы зафиксированы на рынке труда Татарстана. Службы занятости могут предложить каждому жителю региона, находящемуся в поисках работы, до 12 различных вакансий. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В условиях высокой конкуренции за рабочую силу предприятия расширяют соцпакет, привлекают работников из других регионов, помогают им в решении жилищных вопросов.

«Действительно мы наблюдаем на рынке труда достаточно низкие показатели по безработице. Но, прежде всего, мы должны говорить о том, что у нас достаточно высокий уровень занятости, он составляет 62%. Аналогичный показатель по России составляет 61%, а по ПФО – 60%. Мы входим в тройку лидеров внутри Приволжского федерального округа. Это говорит о том, что у нас активно задействован потенциал, который есть у трудоспособного населения республики», – сообщила она.

По данным спикера, «низкий показатель по безработице – беспрецедентный, это действительно исторический минимум». В разрезе отраслей зафиксировано увеличение численности занятых в обрабатывающем производстве, торговле, транспорте и социальной сфере.

И наоборот, снижение произошло в таких отраслях, как гостиничный бизнес и операции с недвижимостью. В зимний период было сезонное снижение в строительстве и сельском хозяйстве, но в теплый период будет наблюдаться пиковый запрос со стороны этих отраслей, заметила Зарипова.

«Порядка 30% представленных вакансий приходится на промышленность. Социальная сфера, бюджетная отрасль, здравоохранение, образование, культура также испытывают высокую потребность в кадрах. Сегодня работодатель как никогда заинтересован в кадрах, идет большая конкурентная борьба», – подчеркнула министр труда республики.

Поэтому предприятия активно внедряют в свою практику различные программы социальных гарантий, когда помимо заработной платы работнику предлагается расширенный социальный пакет. Если раньше в такой соцпакет входила лишь медицинская помощь, то на сегодняшний день это еще и организация питания, транспортное обслуживание, решение жилищных вопросов.

«Мы идем к той практике, когда предприятие не только обеспечивает рабочим местом и уровнем оплаты труда, но и предоставляет соцгарантии, помогает в решении жилищных вопросов через программу ипотечного кредитования, благодаря строительству арендного жилья, общежитий. К примеру, в прошлом году КАМАЗ сдал арендный дом для своих сотрудников», – напомнила Зарипова.

Кроме того, активно реализуются программы государственной поддержки. Государство субсидирует трудоустройство наиболее уязвимых категорий на рынке труда.

«Если речь идет о переезде гражданина по так называемой программе субсидированного найма из другого субъекта страны, то при трудоустройстве компенсация составляет до 12 минимальных размеров оплаты труда. Сегодня минимальный размер оплаты труда составляет 19,2 тыс. рублей», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Еще один инструмент покрытия кадровой потребности – обучение граждан в рамках национального проекта «Демография». Так, за прошлый год этой возможностью воспользовались порядка 8 тыс. человек из Татарстана.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.