Минтруд РТ: Зарплаты на оборонных предприятиях Татарстана выросли почти на 50%

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана обеспечены заказами, подняли зарплату и готовы взять на работу специалистов разного профиля. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Рост зарплат на разных позициях составляет до 50%. Предприятия сегодня готовы брать специалистов без опыта. К примеру, нет готового фрезеровщика. Предприятия активно обучают специалистов, сотрудничают с образовательными организациями. Они готовы в короткие сроки переподготовить из того человека, который пришел в их отдел кадров, специалиста, который им нужен. Они понимают, что готовых специалистов на свободном рынке нет. Поэтому почти у каждого предприятия есть учебный комплекс, якорная образовательная организация в лице какого-то СПО, колледжа, где преподают сами начальники цехов», – сказала она.

На предприятия ОПК требуются фрезеровщики, станочники, наладчики, операторы станков с машинным управлением, слесари, представители различных рабочих профессий, инженерные кадры. Работодатели предоставляют социальные гарантии, решают вопросы с жильем, ипотекой, компенсируют арендную плату за съемные квартиры, предоставляют медицинское страхование. Молодым людям на период работы предоставляется отсрочка от армии. Сотрудникам оказывают содействие в получении санаторно-курортного лечения.