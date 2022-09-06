Эльмира Зарипова: «Сегодня мы имеем исторический минимум по числу безработных граждан»

Какие специалисты наиболее востребованы в Татарстане, что входит в соцпакет предприятий оборонного комплекса и когда сократят «белых воротничков», рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Эльмира Зарипова: «Ситуация на рынке труда Татарстана характеризуется, как стабильная. Дело в том, что сегодня рекордное число предложений от работодателей, исторический максимум» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Одному безработному можем предложить до семи рабочих мест»

Как складывается ситуация на рынке труда Татарстана в начале осени?

Мы видим, что ситуация характеризуется, как стабильная. По крайней мере, цифры говорят сами за себя. Число официально зарегистрированных безработных в регионе составляет около 10,3 тыс. человек. На начало года данный показатель составлял 11,5 тыс. Сегодня мы имеем исторический минимум по числу официально зарегистрированных безработных граждан.

Это удивительно. А как так сложилось?

Дело в том, что сегодня очень большое предложение на рынке труда - 74 тыс. вакансий. Это рекордное число предложений от работодателей, исторический максимум. Фактически мы одному безработному можем предложить до семи рабочих мест. И поэтому если человек хочет работать, если он мотивирован и обладает необходимой квалификацией и компетенцией, то, безусловно, найдет работу для того, чтобы обеспечить качество жизни для себя и своей семьи.

Сейчас 74 тыс. вакансий, а сколько их было год назад?

Мы говорили об историческом максимуме, когда у нас было 52 тыс. вакансий. Но дело в том, что в этом году поменялось законодательство. С марта 2022 года если на предприятии работает более 25 человек, то работодатель обязан зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России. Труд всем». Сейчас работодатели заводят «личный кабинет» и имеющиеся вакансии выставляются на этой платформе. Гражданам выбрать из широкого круга предложений. Поэтому прежде чем становиться на учет в центре занятости, каждый гражданин активно пользуется этим порталом. Посмотрите, какая мощная рекламная кампания идет у ресурса «Работа в России».

«Мы зашли в программу модернизации Центра занятости. Он должен уйти от старой концепции, когда люди приходят и встают на биржу труда, чтобы получать пособие» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 2019 года мы зашли в программу модернизации Центра занятости. Он должен был уйти от старой концепции, когда люди приходят и встают на биржу труда, чтобы получать пособие. Сегодня специалисты центра занятости проводят индивидуальную работу с работниками. Если соискатель хочет освоить новую профессию, то в Центре занятости подскажут, где можно переобучиться и на кого. Специалист поможет человеку написать резюме так, чтобы вытащить все сильные стороны. С другой стороны мы проводим работу с работодателем, проводим подбор кадров под индивидуальные потребности. Даже первичное собеседование, первичное интервью сегодня помогают пройти сотрудники службы занятости. Помимо этого за каждым предприятием у нас закреплен свой куратор.

Раньше мы говорили, что мониторим ситуацию и видим срез раз в неделю. Сегодня благодаря единой цифровой платформе и индивидуальной работе мы видим срез в режиме онлайн. Обязанность работодателя подавать свои вакансии подкрепляется и тем, что если предприятие хочет принять участие в каких-то грантах, получить господдержку, то одним из требований является регистрация на портале «Работа в России». Получается, что на рынке труда все прозрачно: есть предложения работодателя и резюме соискателей. Соответственно, этими инструментами люди пользуются. На этой платформе размещено порядка 140 тыс. резюме (по данным на 25 августа). Это те люди, которые сегодня работают, но готовы сменить место работы, если будет какое-то более интересное предложение.

«Сегодня очень большой запрос от промышленных предприятий. По-прежнему пользуются популярностью инженерные профессии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работодатель, чтобы привлечь сотрудников, поднимает заработную плату, усиливает соцпакет»

Есть ли в регионе предприятия, у которых действительно большой запрос на сотрудников?

Сегодня очень большой запрос от промышленных предприятий. Во-первых, идет перестраивание в программах импортозамещения. Это та реальность, с которой столкнулось, так или иначе, каждое предприятие, даже малый и средний бизнес. Раньше были импортные комплектующие, возможно, из недружественных стран. В любом случае предприятие работает над импортозамещением, выстраивает новые логистические коридоры. Это меняет структуру занятых внутри производственного комплекса. Появляются и новые потребности, которые возникают в экономике, в оборонном комплексе. Все это влечет потребность в рабочей силе.

Безусловно, по-прежнему пользуются популярностью инженерные профессии. Из 74 тыс. имеющихся на рынке труда вакансий 42% приходится на промышленное производство. Это обрабатывающая промышленность, металлообработка, машиностроение. Это те потребности, которые есть на наших предприятиях. Татарстан – промышленноемкий регион. Все эти вопросы – импортозамещение, новые логистические цепочки – отразились на наших предприятиях. Это привело к перестраиванию потребностей. Сегодня работодатель, чтобы привлечь сотрудников, поднимает зарплату, усиливает социальный пакет. Потому что конкуренция за работников среди промпредприятий высока даже в бюджетном секторе.

«Летом была высокая потребность на сельхозработников. Однако мы увидим спад к октябрю. Это связано с завершением сельхозработ» Фото: © «Татар-информ»

Вы упомянули предприятия оборонного комплекса. В ком они сейчас нуждаются? Мы слышали от руководителей предприятий, что есть нехватка сотрудников. Как будет решаться данный вопрос? Будем привлекать специалистов из других регионов или изыскивать собственные резервы?

У предприятий очень большой заказ, поэтому они испытывают потребность в рабочих руках. Требуются фрезеровщики, станочники, наладчики, операторы станков с машинным управлением, слесари, представили различных рабочих профессий, инженерные кадры. Предприятия предоставляют социальные гарантии, решают вопросы с жильем, ипотекой, компенсируют арендную плату за съемные квартиры, представляет медицинское страхование. Молодым людям на период работы предоставляется отсрочка от армии. Сотрудникам оказывают содействие в получении санаторно-курортного лечения. В оборонном комплексе мы видим тренд на омоложение. Если мы год назад по этому кругу предприятий средний возраст персонала составлял за 50 лет, то сегодня он составляет от 35 до 50 лет.

Происходит резкое омоложение кадров?

Молодежь охотно идет туда, потому, что у молодых семей ипотечные кредиты. Чтобы иметь возможность стабильно платить ипотеку и другие расходы, нужна стабильная зарплата. А эти предприятия такую заработную плату предлагают. Массовая кампания идет на транспорте, в средствах массовой информации, в социальных сетях по привлечению рабочих рук на эти предприятия. Я думаю, кадровый вопрос очень успешно решают и вертолетный и пороховой заводы, «Точмаш», «Ремдизель» и все другие.

Насколько выросли зарплаты на предприятиях ОПК?

Рост на разных позициях составляет до 50%. Предприятия сегодня готовы брать специалистов без опыта. К примеру, нет готового фрезеровщика. Предприятия активно обучают специалистов, сотрудничают с образовательными организациями. Они готовы в короткие сроки переподготовить из того человека, который пришел в их отдел кадров, специалиста, который им нужен. Они понимают, что готовых специалистов на свободном рынке нет. Поэтому, почти у каждого предприятия есть учебный комплекс, якорная образовательная организация в лице какого-то СПО, колледжа, где преподают сами начальники цехов. И это позволяет на уровне обучения выявить сильных, тех, кого можно поставить за станок в кратчайшие сроки. Уже на уровне образовательной группы учащихся можно понять, куда и кого ориентировать, и у кого какие перспективы.

«Строители, каменщики, бетонщики, арматурщики, электрогазосварщики и водители - всегда в топе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В топе водители и строители»

Помимо крупных предприятий, оборонного комплекса, какие еще отрасли на сегодняшний день нуждаются в кадрах?

Строители, каменщики, бетонщики, арматурщики, электрогазосварщики и водители - всегда в топе. У нас для водителей стабильно есть 1,5-1,8 тыс. вакансий. Здесь рынок труда достаточно гибкий и по оплате труда. Потребность в кадрах сейчас испытывает сельскохозяйственная отрасль, поскольку идет активная уборочная кампания. Мы видим, как в отрасли сельского хозяйства решаются вопросы безопасного труда и оплаты. У нас ведь отрасль сельского хозяйства, сферы обслуживания были с низкими зарплатами. Сегодня они проигрывают, если в обрабатывающей и добывающей промышленности предлагают более зарплату в 70 тыс., в IT-сфере – 70-80 тыс. Сейчас предложение на селе по зарплате - 35-39 тыс., а 30 тыс. – в ресторанном и гостиничном хозяйстве. Сфера услуг практически приближается к средней заработной плате по республике.

Какое место занимает республика в Приволжском округе по уровню оплаты труда?

Мы вышли в лидеры по уровню зарплат в ПФО. С января по май средний уровень зарплаты был около 49 тыс. рублей. Средняя зарплата по республике уже 50 тыс. рублей. Это та планка, на которую нужно ориентироваться. Потребность отрасли IT и информатизации сегодня составляет где-то порядка 4 тыс. человек. На единой цифровой платформе представлено порядка 40 тыс. резюме на эти 4 тыс. вакансий. И мы понимаем, что IT-сфера это как раз рынок работника, – когда работник диктует уровень оплаты труда. Кто-то говорит, что IT-сфера недооценена. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, какие отрасли востребованы, это в том числе и сфера IT. И, конечно, сфера здравоохранения.

Хочу спросить о государственном секторе, какие потребности там сегодня?

Начинается новый учебный год, потребность сферы образования составляет порядка 2,5 тыс. человек. Это, прежде всего, преподаватели. В летний период численность работающих в отрасли образования традиционно сокращается, это закономерность. Сентябрь – новый учебный год, и образовательные организации - школы, детские сады выставляют свои вакансии. Я полагаю, что существующая потребность в кадрах будет закрыта как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения. В нашей отрасли нужны нянечки, медицинские сестры, ночные сиделки и т.д.

«Сентябрь – новый учебный год, и образовательные организации – школы, детские сады выставляют свои вакансии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У нас традиционно в лидерах по оплате труда нефтегазовый и химический комплексы. А кто еще вырвался в лидеры?

В лидерах – машиностроение. Сегодня в целом в масштабах России говорят о том, что офисные работники, «белые воротнички» будут сокращаться. Это и финансовый сектор, и страховой сектор. Здесь заработная плата не растет, уровень оплаты сопоставим с прошлым годом.

Какие еще отрасли можете назвать? Когда молодой человек заканчивает школу, потом учится в вузе, на что ему нужно ориентироваться?

Прежде всего, это инженерные специальности. Если мы говорим о молодом человеке, то освоив инженерную специальность, он, безусловно, найдет работу. Мы видим, что 42% вакансий – это предложения обрабатывающего производства, промышленности, реального сектора экономики, машиностроения. Это крупные промышленные предприятия республики. Также востребовано все, что связано с IT, медициной, здравоохранением. И, конечно, это бюджетный сектор, педагогика, образование и сфера науки.

«Существует большая заинтересованность работников в том, чтобы заработная плата была не в конверте, а белой» Фото: © «Татар-информ»

«Решение о повышении минимального размера оплаты труда повысило качество жизни граждан»

Вопрос по минимальной заработной плате: в этом году она менялась дважды, хотелось бы услышать цифры, какова она сейчас, и с чем такое двукратное изменение было связано?

Двукратное изменение было установлено на всей территории России. В сложившейся ситуации было принято решение Президентом РФ о внеплановом повышении минимального размера оплаты труда 1 июня 2022 года до 15279 рублей. Работодатель обязан соблюдать эти стандарты. Я хотела бы обратить внимание, что в каждом субъекте действует трехсторонняя комиссия. Это профсоюзы, объединение ассоциаций работодателей и правительство. Такая же трехсторонняя комиссия действует у нас в республике. Ежегодно представители комиссии встречаются за круглым столом, ведут обсуждение - насколько можно поднять минимальную зарплату. В декабре прошлого года было принято решение, что уровень минимальной зарплаты в Татарстане на 2022 год составит 16700 рублей во внебюджетном секторе. До всех работодателей эту позицию довели. Работники будут идти туда, где оплата труда выше. Решение о повышении минимального размера оплаты труда повысило качество жизни граждан. В любом случае 15279 - это больше, ведь на январь было заявлено 13890 руб. Мы видим серьезное повышение. И 16700 – тоже хорошая, серьезная планка по минимальной заработной плате в Татарстане.

Много людей работают за минимальную заработную плату в Татарстане?

Мы этот вопрос отслеживаем. У нас действует комиссия по серому рынку труда, ее возглавляет первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. На местах действуют муниципальные территориальные комиссии, в состав которой входят представители налоговых и контрольно-надзорных органов, гострудинспекции, прокуратуры. Главы муниципалитетов заинтересованы, чтобы зарплата на территории была достаточной, и НДФЛ стабильно поступал, потому что это возможность развивать муниципальные программы. НДФЛ – это то, что остается в бюджете муниципального образования. Поэтому территориальная комиссия на муниципальном уровне четко отслеживает предприятия, на которых произошло снижение НДФЛ.

Люди тоже не заинтересованы в серой оплате труда. Если работник будет сидеть на МРОТ или 0,5 ставки и выйдет на больничный, то выплаты будут минимальными. А если человек намерен оформить кредит, и показывает свои доходы, то сумма кредита будет совсем не та, на которую он рассчитывает. Поэтому существует большая заинтересованность работников в том, чтобы заработная плата была не в конверте, а белой. Ведь все социальные гарантии государства, различные выплаты привязаны к оплате труда. А если произошел какой-то конфликт, например, работник решил уволиться, то выходное пособие тоже будет рассчитываться из того минимального уровня, который официально заявлен.

«Ознакомившись с предложениями и требованиями работодателя, человек поймет, где его слабое место, что ему подтянуть, где и на кого обучиться» Фото: © «Татар-информ»

««Работа в России» - хороший инструмент, чтобы семья определила свои горизонты»

Что бы вы посоветовали жителям республики, которые сейчас ищут работу?

Сегодня открыты все возможности интернета, я рекомендую единую цифровую платформу. Посмотрите, что есть там, какие предложения. Сегодня на платформе «Работа в России» работодатель выставляет вакансию и четко прописывает свои требования. Посмотрите, насколько ваши возможности соответствуют требованиям и ожиданиям работодателя. Необходимо, чтобы эти две стороны совпали.

Соискателям нужно оценить свои профессиональные качества?

Конечно. Ознакомившись с предложениями и требованиями работодателя, человек поймет, где его слабое место, что ему подтянуть, где и на кого обучиться. Затем на портале «Работа в России», заведя «личный кабинет», вы можете выбрать те образовательные программы, которые вам помогут соответствовать требованиям работодателя. На портале представлен большой выбор вакансий. Если вы испытываете какие-то трудности с составлением резюме, презентацией себя, нужно обратиться в центр занятости, где все это поможет сделать индивидуальный консультант. Особенно я рекомендую это тем, кто испытывает трудности в поисках работы. К примеру, женщинам, которые решили выйти из декретного отпуска и поменять работу. Ведь часто в декретном отпуске у женщины возникают новые обстоятельства, ей нужно совмещать материнство с работой.

Кому еще вы рекомендуете обратиться в службу занятости?

Людей с инвалидностью, предпенсионного возраста и все те категории населения, которые испытывают трудности на рынке труда, мы приглашаем в службу занятости. Кроме того, к нам могут обратиться молодые люди, учащиеся, начиная с 14 лет, вместе с родителями. Мы предоставляем для них государственную услугу по профориентации Чтобы определить дальнейшие перспективы ребенка, татарстанцы могут придти в службу занятости. Ребятам нужно будет пройти тест, чтобы определить сильные и слабые стороны. Это нужно, чтобы потом не было дисбаланса. Возможно, ребенок отучился на инженера, а на самом деле хочет быть актером. Важно, чтобы выбор профессии соответствовал интересам, склонностям и потребностям ребенка, а не только ожиданиям родителей. Центр занятости сегодня открыт, на всех сайтах есть наши контакты. Люди активно пользуются возможностями единой цифровой платформы «Работа в России», и это не только жители ПФО. Когда человек смотрит вакансию, он может изучить предложения по стоимости аренды жилья в разных городах и районах. Далее можно посмотреть, как далеко находится школа, есть ли в ней свободные места, есть ли рядом детский сад. Если мы говорим о семье, то это такой хороший инструмент для того, чтобы определить свои горизонты.