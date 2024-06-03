Минтруд Татарстана сообщил о падении рождаемости с начала года на 6%

По итогам первого квартала 2024 года рождаемость в Татарстане упала на 6%. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«К сожалению, в этом году мы видим некоторое снижение – более 6% по числу родившихся за январь-март, но тем не менее на тысячу населения число рождений составляет 8,3, как и в целом по стране. В ПФО показатель ниже - 7,6, мы здесь являемся лидерами», – сказала она.

Спикер добавила, что снижение уровня рождаемости в Татарстане отмечается с 2017 года. Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, рожденных на женщину детородного возраста) по республике составляет 1,45, а по России - 1,41.

«У нас максимальные значения были в 2015 году, когда был демографический пик, данный показатель составлял тогда более 1,8», – подчеркнула Зарипова.

По данным спикера, в регионе реализуются республиканские комплексные программы по развитию социальной инфраструктуры, которые направлены на поддержку семей с детьми, сохранение населения и обеспечение качества жизни. Так, более 3 тыс. объектов прошли реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство на общую сумму около 58 млрд рублей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить рождаемость в России и добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Согласно указу, такие целевые показатели и задачи помогут достигнуть национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья нации и повысят благополучие людей. Также в документе прописано, что суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году.