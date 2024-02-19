Минтруд Татарстана рассказал выпускникам школ, как выбрать профессию

Старшеклассники из Татарстана могут пройти тестирование, чтобы определить наиболее подходящую профессию. Как это сделать, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

«Несовершеннолетним жителям республики оказывается помощь в профессиональном самоопределении. Молодые люди могут пройти тестирование, чтобы определить наиболее подходящую профессию, в службе занятости», - сообщили в пресс-службе.

За прошлый год в центрах занятости населения республики услугу по профориентации получили 54 тыс. человек, в том числе почти 25 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Подать заявку на тестирование или пройти его самостоятельно можно на портале «Работа в России».

Кроме того, республика ежегодно формирует прогноз потребности в подготовке кадров по заявкам работодателей, который потом ложится в основу определения контрольных цифр приема учащихся в учреждения профессионального образования.

На перспективу с 2024 по 2030 год среди квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием будут востребованы аппаратчики по различным специализациям, кровельщики, контролеры станочных и слесарных работ, машинисты-крановщики, монтажники, наладчики станков и оборудования в механообработке, повара, кондитеры, сварщики, токари-универсалы, фрезеровщики-универсалы, электромонтеры.

Подробнее о том, какие специалисты будут востребованы в будущем, читайте в материале «Татар-информа» - Голодные игры и охота на кадры: кому готовы платить зарплату 100 тыс. рублей