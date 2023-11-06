Минтруд Татарстана рассказал о соцуслугах для бойцов спецоперации

Все меры социальной поддержки участники специальной военной операции из Татарстана получают на основании удостоверения ветерана боевых действий. Кроме того, они и члены их семей пользуются социальными услугами. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

Спикер напомнила, что к числу мер социальной поддержки в регионе относятся компенсация расходов на ЖКУ в размере 50% от оплаты стоимости жилищных услуг, единовременная выплата военнослужащим батальонов, которые были сформированы на территории Татарстана: «Алга» и «Тимер».

«Дополнительная выплата тем, кто проходит службу в этих батальонах, составляет 360 тыс. рублей. Для ее получения граждане подают заявление в Военный комиссариат. Министерство осуществляет выплаты на основании списков, которые выдает Военный комиссариат», — подчеркнула Зарипова.

Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка участника спецоперации положена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. Семьи участников СВО с новорожденными в республике обеспечиваются подарочными наборами детских принадлежностей — без учета среднедушевого дохода.

Еще одна мера поддержки — субсидия на возмещение затрат на проведение газа внутри границ участка домовладения по программе социальной догазификации. Кроме того, введена новая единовременная выплата при заключении контракта в размере 305 тыс. рублей для военнослужащих, заключивших контракт после 31 августа 2023 года, но не позднее 31 декабря 2023 года включительно.

«Помимо мер соцподдержки, в Татарстане реализуется ряд социальных услуг, которые предоставляются участникам СВО. Так, на базе реабилитационного центра „Идель“ открыто отдельное реабилитационное отделение для тех, кто нуждается в постоянном уходе», — сообщила Зарипова.

Курс реабилитации составляет три месяца, проводится два раза в год. Членам семей участников спецоперации оказываются бесплатные соцуслуги на дому. Также в республике для участников СВО организовано переобучение для дальнейшего трудоустройства. Его сейчас проходят 22 человека, еще 16 человек после завершения службы трудоустроены на новые места.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддержка со стороны государства является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции.

«Вопрос часто даже заключается не в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут. Но и внимание, моральная поддержка — это чрезвычайно важная вещь, это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», — сказал политик.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится начиная с 24 февраля 2022 года по инициативе Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Подробнее о рассказанном на сегодняшнем брифинге можно прочитать в материале «Татар-информа» «Забота о своих»: все меры поддержки участников СВО Татарстан собрал на одном ресурсе.