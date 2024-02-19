Минтруд Татарстана рассказал, какие специалисты будут востребованы на рынке в будущем

Потребность предприятий и организаций Татарстана в кадрах на ближайшие семь лет (2024-2030 годы) превышает 173 тыс. человек. Только на 2024 год предприятиями заявлена потребность в обучении 36,2 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Наибольшая потребность заявлена в системе СПО – 61%, в том числе по рабочим профессиям – 32%, а это 11,5 тыс. человек. По ускоренной подготовке кадров по рабочим профессиям заявлена потребность в 21% от общего числа, или 7,5 тыс. человек», – уточнили в ведомстве.

Интересно, что существующая прогнозная потребность в специалистах с высшим образованием составляет лишь 18%, или 6,5 тыс. человек. Работодатели заинтересованы в выпускниках вузов в различных сферах – ОПК, строительства, обрабатывающего производства, здравоохранения, транспорта и образования. Такие тенденции сохраняются на протяжении последних лет. Исходя из потребности экономики республики в подготовке кадров на 2024-2030 годы, в ближайшие годы на рынке труда республики будут востребованы водители, слесари, сварщики, медсестры, кондитеры, повара, воспитатели.

Подробнее о том, как в Татарстане планируют бороться с проблемой кадрового голода, читайте в материале «Татар-информа» «Голодные игры и охота на кадры: кому готовы платить зарплату 100 тыс. рублей».