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Минтруд Татарстана пригласил на Всероссийскую ярмарку вакансий
Федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» пройдет 28 июня в крупных городах Татарстана. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.
«Ярмарка вакансий — испытанный инструмент. В прошлом году ярмарка вакансий проходила в Татарстане на 55 площадках, ее посетили 35 тыс. человек, 3 тыс. человек были трудоустроены за один день. В том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса было трудоустроено более 1 тыс. человек», — рассказала она.
Спикер напомнила, что 12 апреля в Татарстане прошел первый, региональный этап ярмарки вакансий. В июне состоится второй этап мероприятия.
«Двадцать восьмого июня мы вновь ждем на ярмарку вакансий, которая пройдет в Казани и во всех крупных городах. Ждем большое количество предприятий и образовательных организаций», — подчеркнула Зарипова.
Взрослые участники мероприятия смогут познакомиться с представителями кадровых служб предприятий, а старшеклассники — пройти профтестирование, чтобы определить свои склонности и выбрать будущее место учебы. Наряду с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости, которая модернизируется по национальному проекту «Демография».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». В послании Федеральному Собранию 29 февраля глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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