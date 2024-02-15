Всероссийская ярмарка трудоустройства в 2024 году пройдет в два этапа

Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году пройдет в два этапа — 12 апреля и летом. К участию в ней Минтруд Татарстана приглашает работодателей. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Мы сегодня активно приглашаем работодателей принять участие, провести дни открытых дверей. Служба занятости активно с нашими предприятиями выезжает за пределы республики, мы набираем людей не только в пределах соседнего муниципалитета. Жить и работать в Татарстане может быть интересно», — сказала она.

По данным Минтруда РТ, наиболее масштабным мероприятием в прошлом году стала Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая проходила одновременно на 55 площадках республики и привлекла внимание 32 тыс. человек. Из них было трудоустроено 3,4 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. — на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

По данным портала «Работа в России», в этом году масштабная ярмарка пройдет в два этапа: региональный — 12 апреля, а федеральный — 28 июня. В офлайн-формате планируются встречи работодателей с соискателями в различных форматах, где представители организаций смогут презентовать свои компании и рассказать о карьерных возможностях потенциальным работникам.