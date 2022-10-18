Минтруд Татарстана разъяснил порядок выплаты по 20 тыс. рублей детям мобилизованных

В Татарстане предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, отцы которых призваны на военную службу по частичной мобилизации. Начать их начисление планируется уже на следующей неделе, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Не надо брать справку из военкомата о том, что молодой человек мобилизованный. Мы с военкоматом отрабатываем эти списки. До конца этой недели военкомат нам их передаст, и за выходные дни мы сформируем реестры», – рассказала глава ведомства.

Зарипова отметила, что «данная выплата не автоматизирована — отрабатывается в ручном режиме». «Соответственно, сведений об этих людях нет в информационных системах. Поэтому для того, чтобы оперативно организовать работу, индивидуально в эти дни мы завершаем обход каждой семьи, где есть дети мобилизованного папы, раздаем документы», – подчеркнула она.

Министр уточнила, что в пакет документов входят уведомление и бланк заявления. В бланке заявления необходимо указать фамилию, имя и отчество ребенка, номер расчетного счета, на который поступит выплата.

Заявление нужно принести в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства в обозначенный в уведомлении срок. При обращении при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка, где в графе «отец» указан мобилизованный гражданин.

Зарипова также попросила для обратной связи указывать в заявлении номер телефона или адрес электронной почты, чтобы можно было сообщить о принятом решении. «Может быть, понадобится уточнить какие-то сведения», – пояснила она.

По словам спикера, в муниципалитетах, кроме Казани и Набережных Челнов, работа по формированию заявлений завершена. Она заметила, что в столице Татарстана для удобства заявления будут разносить не по домам, а детским садам. Это связано с тем, что адреса регистрации и проживания не всегда совпадают.