Минтруд РТ: Получено 3,5 тыс. заявлений на выплаты детям мобилизованных — все выплачены

В настоящее время Минтруд Татарстана получил около 3,5 тыс. заявлений на выплаты детям мобилизованных татарстанцев. Практически все заявители денежные средства получили. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева в «Татар-информ».

«Постановление Правительства РТ было принято буквально несколько недель назад. Предусматривается единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка мобилизованного. Соответственно, если в семье один ребенок, то это 20 тыс., если два, то 40 тыс. рублей и так далее», – напомнила она.

Заявление подает мама ребенка по месту жительства в органы социальной защиты. Если женщина не зарегистрирована на территории республики, то она подает заявление по месту регистрации мобилизованного. Находиться в браке с мобилизованным мужчиной на данный момент необязательно. То есть заявления на выплаты могут подать бывшие жены мобилизованных мужчин, имеющие от них детей.

«На сегодняшний день подано порядка 3,5 тыс. заявлений, выплаты мы практически все уже осуществили. Основанием для выплаты является список военкомата. Большой объем работы не позволил военкоматам предоставить списки в полном объеме в один раз. Они нам досылают списки, а мы назначаем выплаты», – сказала Бутаева.

Спикер Минтруда РТ добавила, что эта выплата – субъектовая и является «доброй волей Президента и Правительства, назначается из регионального бюджета». Источником служит резервный фонд. Выплаты получат все, кому они положены.

Заявления на выплаты принимаются в филиалах Республиканских центров материальной помощи, которые предоставляют все меры соцподдержки. Районные исполкомы своевременно проинформировали об этом новшестве все детсады и школы.

Заявителям потребуется свидетельство о рождении ребенка и банковский счет для перечисления денег. Выплата единовременная, носит разовый характер. Заявление можно подать по почте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РТ выплатят единоразово по 20 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, отцы которых призваны на военную службу по частичной мобилизации. Соответствующее постановление принято Кабинетом министров РТ.