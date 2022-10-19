Стало известно, как оформить в Татарстане единовременные выплаты на детей мобилизованных

Единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, отцы которых призваны на военную службу по частичной мобилизации, получат татарстанцы. Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров РТ.

Единовременные выплаты будут предоставлены детям мобилизованных граждан, зарегистрированных на день мобилизации по месту жительства на территории Татарстана. В целях оперативного назначения выплат 18 октября 2022 года по месту жительства семьям мобилизованных были доставлены уведомления и бланки заявлений. Их необходимо заполнить и в указанный в уведомлении срок принести в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства. Адрес отделения и время приема указаны в уведомлениях. При себе жителям республики необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, на которого будет назначаться единовременная выплата.

Если по какой-либо причине семья мобилизованного не получила уведомление, за назначением единовременной выплаты можно самостоятельно обратиться в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства матери ребенка. В случае отсутствия у матери ребенка регистрации по месту жительства в Татарстане можно обратиться по месту жительства отца ребенка.

Сведения о призыве отца ребенка на военную службу по мобилизации социальными службами будут получены из Военного комиссариата РТ в порядке межведомственного взаимодействия, поэтому справку из военкомата приносить не нужно. Выплата будет предоставлена детям, в свидетельствах о рождении которых в графе «отец» указан мобилизованный гражданин.