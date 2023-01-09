Минтруд Татарстана объяснил, кому положены субсидии на оплату ЖКУ

В январе жители Татарстана получили платежки за ЖКУ за декабрь с новыми, проиндексированными тарифами. Чтобы сократить плату, татарстанцы могут воспользоваться льготами. Кому они положены, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане предоставляется целый комплекс мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. У нас есть федеральные категории льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Все они имеют льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг», – сообщила она.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

К региональным льготникам относятся ветераны труда, реабилитированные, репрессированные граждане и многодетные семьи. Размер предоставляемых льгот зависит от категории получателей и составляет от 30 до 50%.

«По статье 159 Жилищного кодекса РФ если в совокупном доходе расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг всех членов домохозяйства превышают максимально допустимый размер, а в Татарстане это 21%, то семья имеет право на субсидию по малообеспеченности», – пояснила Зарипова.

Оформить субсидию можно не выходя из дома, на сайте госуслуг Татарстана. Именно так, в электронной форме льготы в нашем регионе оформили 90% от общего числа получателей мер социальной поддержки. Также люди могут обратиться в органы социальной защиты. При себе необходимо иметь паспорт и счет в банке, все остальные сведения специалисты социальной защиты получат автоматически благодаря налаженному электронному взаимодействию с другими государственными организациями.

«Хочу обратить внимание, что все льготники – федеральные и республиканские, которые уже получают льготу, – в январе получат ее в повышенном размере. Размер субсидии для каждой семьи разный. Он зависит от площади квартиры, количества членов семьи и объема потребления коммунальных услуг», – уточнила Зарипова.

Средний размер субсидии в регионе составляет от 900 рублей до 1,2 тыс. рублей. Сегодня в республике федеральными льготами пользуются около 270 тыс. человек, а региональными мерами поддержки – еще 370 тыс. Все они имеют право на субсидии по ЖКУ. За льготой по малообеспеченности семьи, проживающие в Татарстане, могут обратиться в любой момент.

Напомним, что сегодня Президент РТ Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ в платежках татарстанцев, а также своевременно обеспечить льготами всех тех, кому они полагаются.