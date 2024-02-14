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Минтруд Татарстана объяснил инвалидам, как найти подходящую работу, не выходя из дома
На единой цифровой платформе «Работа в России» создан специальный раздел «Работа для инвалидов». В нем представлена информация о вакансиях, созданы специальные пиктограммы и поисковые кнопки, позволяющие искать подходящие предложения о работе, в том числе в счет квоты. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минтруда РТ.
«Работает раздел, посвященный регионам, которые являются участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Пользователям цифровой платформы «Работа в России» доступны не только вакансии, по которым государство оказывает финансовую поддержку при переезде, но и в удобной графической форме представлена подробная информация о самой программе и условиях участия в ней, а также о регионах, в которые можно переехать», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в специальном разделе собраны все вакансии с удаленным режимом раьоты от работодателей со всей России. Также на портале предоставлена возможность выбора вакансий для трудоустройства социально-незащищенных категорий граждан: беженцев, людей, получивших временное убежище, вынужденных переселенцев, бывших заключенных, представителей многодетных семей, несовершеннолетних и людей, воспитывающих детей-инвалидов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что уровень трудоустройства инвалидов за год в республике вырос до 1,5 тыс. человек.
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