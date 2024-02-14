Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нацпроект «Демография»: Минтруд Татарстана за год трудоустроил 1,5 тыс. инвалидов
За прошлый год вырос уровень трудоустройства жителей Татарстана, обратившихся в центры занятости, с 66,4% до 72%. Всего за год удалось трудоустроить около 22 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.
«Уровень трудоустройства инвалидов за год вырос с 70,3% до 80,3% или до 1,5 тыс. человек», - отметили в пресс-службе.
Несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда в прошлом году в регионе продолжалась реализация дополнительных мер поддержки. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» была организована временная занятость 1,7 тыс. человек, что позволило не допустить сокращения персонала и поддержать доходы людей, а также привлечь на общественные работы 0,7 тыс. дополнительного персонала. Господдержку в 137 млн рублей получили 87 предприятий республики.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»