Нацпроект «Демография»: Минтруд Татарстана за год трудоустроил 1,5 тыс. инвалидов

За прошлый год вырос уровень трудоустройства жителей Татарстана, обратившихся в центры занятости, с 66,4% до 72%. Всего за год удалось трудоустроить около 22 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Уровень трудоустройства инвалидов за год вырос с 70,3% до 80,3% или до 1,5 тыс. человек», - отметили в пресс-службе.

Несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда в прошлом году в регионе продолжалась реализация дополнительных мер поддержки. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» была организована временная занятость 1,7 тыс. человек, что позволило не допустить сокращения персонала и поддержать доходы людей, а также привлечь на общественные работы 0,7 тыс. дополнительного персонала. Господдержку в 137 млн рублей получили 87 предприятий республики.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.