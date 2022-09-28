Минтруд Татарстана назвал осенний топ специалистов в строительной отрасли

Бетонщики, арматурщики, монтажники, особенно работающие на высоте, всегда входят в общий топ вакансий на рынке труда. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Строительная отрасль всегда нуждается в специалистах, представителях рабочих профессий: электрогазосварщиках, плотниках, слесарях, монтажниках, мастерах общестроительных работ. Этот топ актуален всегда, независимо от сезона. Осень — высокий пик строительной отрасли, когда идет активация процессов, приближается период сдачи объектов, приближается конец года. И всё это требует определенных ресурсов, в том числе и людских», — отметила она.

Из 76 тыс. вакансий, представленных на рынке труда Татарстана, примерно 8 тыс. составляют вакансии в строительной отрасли, это почти 10% от общего количества. Одновременно на портале «Работа в России» представлено 8 тыс. резюме соискателей. Баланс спроса и предложения в строительстве практически одинаков.

Полностью интервью министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой можно прочитать по ссылке.