Минтруд Татарстана назвал наиболее востребованные и оплачиваемые профессии в регионе

На сегодняшний день работодателями Татарстана заявлено около 60 тыс. вакансий со средним уровнем оплаты труда по республике 33,9 тыс. рублей. Из них 70% вакансий – для замещения рабочих профессий. Об этом «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«В настоящее время в республике наиболее востребованы представители таких рабочих профессий, как водитель автомобиля, монтажник технологических трубопроводов, повар, газосварщик, кондуктор. Среди специалистов с высшим образованием востребованы инженеры и врачи», – сообщили в пресс-службе.

Также на рынке труда есть спрос на медсестер, воспитателей и охранников. По данным сайта «Работа в России», в числе самых высокооплачиваемых вакансий региона предложение для главного инженера с зарплатой 142,5 тыс. рублей в месяц, оператора по химической обработке скважин (100 тыс.), машиниста трубоукладчика (90 тыс. рублей). Интересно, что директору (83,6 тыс. рублей) и руководителю кружка (80,8 тыс. рублей) работодатели предлагают примерно одинаковую зарплату.