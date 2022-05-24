Трубоукладчик против инженера: техникумы теснят вузы на образовательном рынке Татарстана

Спрос на высшее образование в регионах «уперся в потолок», но продолжает медленный рост в столицах, – к такому мнению пришли эксперты Высшей школы экономики. Они считают, что серьезным конкурентом университетам стали учреждения СПО. В чем причина явления и какие направления выбирают абитуриенты Татарстана, выяснила корреспондент «Татар-информа».

Все больше татарстанских школьников вместо вузов выбирают колледжи и техникумы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Конкурс в колледжах достиг 7 человек на место

По данным Минобрнауки РТ, все больше татарстанских школьников вместо вузов выбирают колледжи и техникумы. Повышенный интерес к среднему профессиональному образованию вызван тем, что за последние годы в республике была проведена большая модернизация системы профессионального образования.

«Совместно с ведущими работодателями республики ведется работа по созданию на базе учреждений профобразования ресурсных центров подготовки кадров, в которых сконцентрированы лучшие учебно-методические, кадровые и материально-технические ресурсы для подготовки рабочих кадров в соответствии с запросами высокотехнологичных производств и международных стандартов», – сообщила руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.

Главным критерием эффективности работы ресурсных центров является тесная связь с предприятиями, участие в разработке стратегии развития образовательного учреждения, взаимодействие при реализации образовательного процесса. Таким образом, сегодня каждый ресурсный центр имеет поддержку в лице базовых предприятий.

«Наиболее востребованными и массовыми направлениями подготовки являются машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, строительство, экономика и управление, педагогические науки, технология продовольственных продуктов, специальности нефтяной и нефтехимической отрасли, информационной и коммуникационной сферы», – перечислили в Минобрнауки РТ.

Востребованность республиканских колледжей и техникумов у абитуриентов ежегодно подтверждается ежегодным конкурсом на поступление. Так, в 2021 году конкурс на одно бюджетное место в среднем составлял 3,2 человека, а в некоторых колледжах достигал 7 человек на место.

В 2021 году в некоторых колледжах конкурс на бюджет достигал 7 человек на место Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Среди рабочих больше всего платят специалистам по химобработке скважин и трубоукладчикам

А как обстоит реальная ситуация на рынке труда? Какие специалисты наиболее востребованы и какие зарплаты им готовы выплачивать работодатели? С этими вопросами корреспондент «Татар-информа» обратилась в Минтруд РТ.

«Сегодня работодателями республики заявлено около 60 тыс. вакансий со средним уровнем оплаты труда по республике по всем вакансиям 33,9 тыс. рублей. Из них 70% вакансий – для замещения рабочих профессий. В республике востребованы водители, монтажники трубопроводов, повары, газосварщики, кондукторы. Среди специалистов с высшим образованием востребованы инженеры и врачи», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Также на рынке труда есть спрос на медсестер, воспитателей и охранников. По данным сайта «Работа в России», в числе самых высокооплачиваемых вакансий региона предложение для главного инженера с зарплатой 142,5 тыс. рублей в месяц, оператора по химической обработке скважин (100 тыс.), машиниста трубоукладчика (90 тыс. рублей).

«На единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» по Республике Татарстан есть вакансии, где предлагаемый уровень заработных плат выше размеров пособий по безработице», – подчеркнули в пресс-службе Минтруда РТ.

В каких отраслях среди соискателей сейчас выше конкуренция? Как выяснилось, на цифровой платформе «Работа в России» по Татарстану сейчас размещено свыше 147 тыс. резюме соискателей. Их наибольшее количество опубликовано в таких сферах, как торговля, снабжение, продажи, закупки (17,8 тыс.), административная работа, секретариат, административно-хозяйственная деятельность (15,4 тыс.), производство (9,8 тыс.), транспорт (9,2 тыс.), строительство (7,6 тыс.).

Немало соискателей также среди бухгалтеров, менеджеров по страхованию, экономистов и кассиров. В сфере здравоохранения, социального обеспечения, индустрии спорта и красоты опубликовано 5,5 тыс. резюме. Еще 5,3 тыс. резюме опубликовано в сфере образования и науки.

«В сфере консалтинга размещено 399 резюме граждан, при этом специалисты данного профиля востребованы работодателями, которыми заявлено 2,1 тыс. вакансий. В сфере финансирования, кредитования, страхования, пенсионного обеспечения размещено 7,2 тыс. резюме граждан, а заявлено только 507 вакансий», – отметили в пресс-службе Минтруда РТ.

Как уже отмечалось, всего работодателями размещены сведения о 60 тыс. вакансиях. Наибольшее их количество заявлено в сферах производства (21,5 тыс.), строительства (8,3 тыс.), транспорта (3,6 тыс.), здравоохранения (2,9 тыс.), образования и науки (3 тыс.).

Главным критерием эффективности работы ресурсных центров является тесная связь с предприятиями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На 2023 год общий прогноз потребности составил 30,7 тыс. человек, в том числе по ускоренной подготовке кадров»

Работодатели обязаны предоставлять информацию о существующих потребностях в работниках и условиях их привлечения в службы занятости и публиковать в единой цифровой платформе «Работа в России». Кроме того, они ежегодно формируют прогноз потребности в подготовке кадров для экономики республики на семь лет. Сведения по всем отраслям обобщает Минтруд РТ.

«Прогноз формируется с учетом данных, полученных от отраслевых министерств, ведомств и органов местного самоуправления муниципальных образований, а также центров занятости населения республики по данным, полученным от работодателей», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ сформирован прогноз потребности экономики региона в подготовке кадров на 2023-2029 годы. Общая потребность на последующие 7 лет составляет около 192 тыс. человек, 81% которых должна подготовить система среднего профессионального образования.

«На 2023 год общий прогноз потребности составил 30,7 тыс. человек, в том числе по ускоренной подготовке кадров – 7,1 тыс. человек, или 23% от общей численности. В системе среднего профессионального образования будет подготовлено 58% специалистов, а по специальностям высшего образования – 5,6 тыс. человек, или 19% от общей потребности», – уточнили в пресс-службе Минтруда РТ.

На рынке труда прогнозируется потребность в ускоренной подготовке водителей автомобилей трамваев и троллейбусов, судовых трубопроводчиков, операторов котельных, машинистов насосных установок, слесарей-ремонтников, машинистов бульдозеров, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и других специалистов. Среди квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием будут востребованы аппаратчики по различным специализациям, машинисты-крановщики, монтажники различных квалификаций, наладчики станков и оборудования в механообработке, повара, кондитеры, сварщики, токари-универсалы, фрезеровщики, электрослесари по ремонту оборудования электростанций и др.

Среди направлений подготовки специалистов со средним профессиональным образованием будут востребованы специалисты по сестринскому делу, лабораторной диагностике, дошкольному образованию, музыкальному образованию, техническому регулированию и управлению, товароведению и экспертизе качества потребительских товаров.

Спрос на специалистов с высшим образованием у работодателей имеется по таким направлениям, как автоматизация технологических процессов и производств, информационные системы и технологии, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, лечебное дело, машиностроение, педагогика, технологические машины и оборудование, физика, экономика, химические технологии, программная инженерия, электроэнергетика и электротехника, и др.

Среди направлений подготовки специалистов со средним профессиональным образованием будут востребованы специалисты по сестринскому делу Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Интерес к врачебным специальностям опередил интерес к IT»

По данным аналитиков SuperJob.ru, родители и школьники в России все чаще принимают решение окончить обучение после 9 класса и поступать в колледжи. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в марте – мае 2022 года. За десять лет популярность СПО выросла с 19% в 2012 году до 26% в 2022-м. Популярность высших учебных заведений при этом упала с 58% в 2012 году до 46% в 2022-м.

«На вопрос, какие направления подготовки выбрали дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, родители чаще всего называли IT и медицинские специальности. Родители абитуриентов вузов также чаще всего говорили, что их дети выбрали для себя врачебные и IT-профессии. Причем если среди семей, где дети поступают в колледжи, IT-специализации, как и в прошлом году, наиболее популярны, то среди семей, где молодое поколение хочет продолжить обучение в вузе, в этом году интерес к врачебным специальностям опередил интерес к IT», – сообщили в пресс-службе SuperJob.ru.

По данным сервиса, в топ-5 наиболее востребованных рабочих специальностей мая в Татарстане вошли электромонтажники, слесари, машинисты, сварщики и токари. В топ-5 наиболее востребованных позиций среди вакансий для специалистов с высшим образованием в мае в нашем регионе вошли врачи различных специализаций, инженерно-технические работники в строительстве и производстве, менеджеры по продажам, программисты и IT-специалисты.

Кому работодатели региона готовы платить самую высокую зарплату? Здесь по-прежнему лидируют программисты 1С, которым в мае предлагают от 130 тыс. в месяц. На втором месте находятся предложения для менеджера по продажам (от 100 тыс.), на третьем – для руководителя отдела продаж (от 80 тыс.), на четвертом – управляющего рестораном (от 75 тыс.) и на пятом – мастера по обработке искусственного камня (от 70 тыс.).

В топ-5 сфер деятельности с наиболее высоким конкурсом на место в мае в нашем регионе вошли представители юриспруденции, консалтинга и стратегического развития, административные работники, специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также бухгалтеры, финансисты и аудиторы.

Среди претендентов на самые высокие зарплаты по-прежнему лидируют программисты 1С, которым в мае предлагают от 130 тыс. в месяц Фото: © «Татар-информ»

Работодатели платят специалистам по продажам и IT от 100 тыс. в месяц

По данным hh.ru, в топ-10 наиболее востребованных работников в Татарстане за последний месяц вошли специалисты сферы продаж, на которых приходится 22,4% вакансий от общего количества предложений. Еще 10,6% вакансий приходится на рабочий персонал, где наиболее высокий спрос на наладчиков, грузчиков, операторов станков, слесарей, механиков, монтажников и разнорабочих.

«10,5% вакансий предназначены для специалистов строительной отрасли. На четвертом месте по количеству вакансий находится профобласть «Производство, сельское хозяйство» – 8,7% вакансий. Здесь наиболее высокий спрос наблюдается на инженеров, мастеров, токарей, конструкторов, технологов, специалистов по контролю качества», – проинформировала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

На пятом месте – сфера информационных технологий (7,4% вакансий). В рейтинг наиболее оплачиваемых специальностей в нашем регионе регулярно входят специалисты по продажам и по работе с недвижимостью, ИТ-специалисты, высший менеджмент. Для них за последний месяц в регионе было размещено больше всего предложений о работе с оплатой труда от 100 тыс. рублей, в то время как средняя предлагаемая зарплата в Татарстане составляет 47,5 тыс. рублей.

Наиболее высокая конкуренция в регионе за последний месяц наблюдается среди административного персонала (7,2 резюме на вакансию) и специалистов по управлению персоналом (6,6). Комфортным уровнем профессиональной конкуренции на рынке труда считается 5-6 резюме на вакансию. При этом ряд сфер по-прежнему испытывает дефицит кадров. Наиболее низкий уровень профессиональной конкуренции наблюдается среди рабочего персонала, специалистов медико-фармацевтической сферы, работников сферы строительства, недвижимости и сферы продаж, где на одну вакансию приходится менее двух резюме.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»