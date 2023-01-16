Минтруд Татарстана планирует ввести для центров занятости показатели эффективности работы

Минтруд Татарстана в этом году может ввести для центров занятости населения показатели эффективности их работы. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Речь идет о количестве трудоустроенных граждан от числа получивших направление на работу, уточнила спикер.

«Цель ярмарки вакансий – информирование людей о положении на рынке труда, предоставление возможности человеку пообщаться одновременно с 5 – 10 работодателями. Безусловно, показатели эффективности должны быть у этого направления», – отметила Тазетдинова.

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в 2020 году трудоустроены 61 тыс. человек, или 38% от числа ищущих работу, в 2021 году – 59,8 тыс. человек, или 66%. Всего в республике организована работа 48 центров занятости населения.