Минтруд Татарстана готов предложить каждому безработному до семи рабочих мест

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В начале сентября на рынке труда Татарстана отмечается стабильная ситуация. Число официально зарегистрированных безработных в регионе составляет около 10,3 тыс. человек. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Мы видим, что ситуация характеризуется как стабильная. По крайней мере, цифры говорят сами за себя. Число официально зарегистрированных безработных в регионе составляет около 10,3 тыс. человек. На начало года данный показатель составлял 11,5 тыс. Сегодня мы имеем исторический минимум по числу официально зарегистрированных безработных граждан», – сказала она.

Спикер отметила, что сегодня очень большое предложение на рынке труда - 74 тыс. вакансий. Это рекордное число предложений от работодателей, исторический максимум. Фактически Минтруд Татарстана может предложить каждому безработному до семи рабочих мест. Поэтому если человек хочет работать, если он мотивирован и обладает необходимой квалификацией и компетенцией, то, безусловно, найдет работу, считает Эльмира Зарипова.