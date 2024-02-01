Минтруд: Татарстан входит в тройку регионов – лидеров в ПФО по низкому уровню безработицы

Рынок труда в Татарстане в начале 2024 года характеризуется высоким уровнем занятости – 62,2%. Республика входит в тройку лидеров по низкиму уровню общей безработицы среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«По данному показателю республика входит в тройку лидеров среди регионов ПФО наряду с Нижегородской (64,2%) и Самарской областями (63,5%). Уровень общей безработицы в регионе составляет 2% (40,9 тыс. человек), а регистрируемой безработицы — 0,2% (4 тыс. человек)», — отметили в ведомстве.

На конец января на учете в центрах занятости населения региона зарегистрировано в качестве безработных 4 тыс. человек. Работодатели заявили сведения о 49,6 тыс. вакансий.

«Сегодня каждый человек, ищущий работу, может выбирать среди 12 вакансий в среднем по республике. Как и в целом по России, в Татарстане спрос значительно превышает предложение рабочей силы», — сообщили в пресс-службе.

По данным специалистов Минтруда РТ, имеющийся спрос на рабочую силу свидетельствует о стабильной работе реального сектора экономики и создании новых рабочих мест практически во всех сферах деятельности региона.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в начале 2024 года уровень безработицы в стране вновь обновил исторический минимум.