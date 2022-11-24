Минтруд Татарстана назвал самые востребованные профессии и специальности

В ноябре на рынке труда Татарстана наиболее востребованы водители, инженеры, врачи, повара и кондукторы. В целом на каждого безработного жителя региона сейчас условно приходится шесть вакансий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«В числе наиболее востребованных профессий и специальностей сегодня водители — в базе данных имеется 1,6 тыс. вакансий с зарплатой в 39,5 тыс. рублей в месяц. Также работодателям нужны инженеры, в базе данных числится около 1,3 тыс. вакансий с зарплатой в 36,8 тыс. рублей. Востребованы врачи (более 880 вакансий с зарплатой в 36,8 тыс. рублей), повара – (830 вакансий с зарплатой в 24,5 тыс. рублей), электрогазосварщики – (788 вакансий с зарплатой в 39,9 тыс. рублей), кондукторы, медсестры», — отметили в ведомстве.

Актуальные вакансии представлены работодателями на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Сегодня по региону заявлено более 53 тыс. вакансий.

Наибольшее количество предложений для соискателей приходится на сферы производства, где имеется 17,5 тыс. рабочих мест, строительства и недвижимости (3,4 тыс. рабочих мест), транспорта (3,4 тыс. рабочих мест), образования и науки (2,6 тыс. рабочих мест, здравоохранения (2,5 тыс. рабочих мест) и другие.