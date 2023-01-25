Минтруд сообщил о росте заработной платы в Татарстане за год на 17%

В начале года средняя заработная плата по Татарстану составляет 50,2 тыс. рублей, увеличившись за год почти на 17%. По прогнозу Минтруда Татарстана, в течение года эта цифра может увеличиться. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«В этом году мы ждем дальнейший рост заработной платы. На уровне Российской Федерации принято решение о повышении минимального размера оплаты труда до 16,2 тыс. рублей в месяц. В рамках соглашения, которое ежегодно заключается на уровне субъектов между Федерацией профсоюзов, Торгово-промышленной палатой и Правительством, в республике принято решение, что минимальная заработная плата во внебюджетном секторе будет более 19 тыс. рублей», – сказала она.

Спикер отметила, что сейчас в регионе на одного безработного условно приходится порядка шести вакансий. Чтобы привлечь кадры, работодатели предпринимают усилия – повышают заработную плату или предлагают дополнительные социальные гарантии в виде помощи с арендой жилья, социальных пакетов, медицинского обслуживания.

Подробнее о ситуации на региональном рынке труда читайте в материале «Татар-информа».