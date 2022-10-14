Минтруд Татарстана сообщил о дефиците трудовых ресурсов в октябре

Наличие в базе данных «Работы в России» 75 тыс. вакансий в октябре свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Недостаток кадров подталкивает предприятия к активной конкуренции на рынке труда, что ведет к его перегреву, повышению стоимости сотрудников. В этих условиях надо рассматривать все источники восполнения кадров», — отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

По данным собеседницы агентства, в дальнейшем прогнозируется межотраслевое перераспределение и увеличение числа работающих в обрабатывающей промышленности, отраслях транспорта и связи. Сегодня численность безработных в регионе достигает 9,9 тыс. человек, а уровень безработицы равняется 0,49%.

Согласно данным единой цифровой платформы «Работа в России», наибольшее число вакансий имеется в производственной сфере, которая предлагает 31,2 тыс. свободных рабочих мест. На верхних строчках этого рейтинга находится сфера строительства и недвижимости, которая предлагает 6,9 тыс. рабочих мест. Ощутим дефицит кадров и в организациях транспорта (4,5 тыс. рабочих мест). Также отмечается нехватка персонала в продажах и бытовом обслуживании, организациях образования и науки, здравоохранении и пищевой промышленности.

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