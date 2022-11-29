Минтруд РТ: Универсальное пособие кардинально изменит порядок выплат населению

С введением нового универсального пособия в январе 2023 года кардинально поменяется порядок предоставления значимых для населения выплат, которые до сих пор осуществляли органы соцзащиты регионов, отметила министр труда, занятости и социальной защиты населения Эльмира Зарипова в интервью РИА Новости. Она напомнила, что теперь выплата на детей до 3 лет и на первенцев передаются Пенсионному фонду и будут входить в состав универсального пособия.

«Мы считаем, что введение универсального пособия – это очень значимая мера, можно будет сказать, что все нуждающиеся семьи с детьми до 17 лет будут обеспечены хотя бы минимальным размером выплат, которые позволят поддержать семью и, в том числе, решать проблемы демографии, обеспечивая некую подушку стабильности. Каждая семья, имеющая несовершеннолетнего ребенка и оказавшаяся ниже черты бедности, получит помощь от государства», – считает Зарипова.

Напомним, как ранее заявили в Минтруде РФ, Единое универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 тыс. 900 рублей. Получить пособие семьи с детьми и беременные женщины смогут с 1 января, его размер составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».