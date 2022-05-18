Минтруд РТ: Татарстан — лидер по трудоустройству инвалидов

В Татарстане трудоустроены почти 29% инвалидов трудоспособного возраста, по этому показателю регион лидирует. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на заседании проектного офиса Центра управления регионом в РТ в Казани.

«Уровень занятости граждан с инвалидностью в Татарстане составляет почти 29% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста, работу здесь имеют почти 31,6 тыс. человек. Данный показатель в Российской Федерации чуть выше 25%, а в Приволжском федеральном округе составляет 24%», — отметила министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пять лет число взрослых людей с инвалидностью в Татарстане сократилось с 291,2 тыс. в 2017 году до 269,6 тыс. в 2022-м. Однако число детей-инвалидов за пять лет в регионе увеличилось — с 14,6 тыс. в 2017-м до 16,7 тыс. в 2022 году.