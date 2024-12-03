Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтруд РТ рассказал о мерах поддержки и трудоустройстве участников СВО
Участники специальной военной операции и члены их семей из Татарстана получают различные меры поддержки. Подробнее о них рассказала сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.
«Есть финансовые меры поддержки, есть и социальные, связанные с оказанием реабилитационных услуг. На базе центра „Идель“ мы открыли отделение для тех, кто имеет серьезные и множественные нарушения, нуждается в постоянной посторонней помощи. Сегодня 22 участника прошли через наши реабилитационные учреждения», — сказала она.
Инвалиды боевых действий имеют право на внеочередной прием на соцобслуживание. Все социальные услуги предоставляются бесплатно.
«У детей с инвалидностью, которые воспитываются в семьях участников СВО, также есть определенные преимущества. Родители участников СВО имеют право на приоритетное получение социальных услуг и обслуживание на дому, которое предоставляется бесплатно», — заметила Зарипова.
Социальные услуги на дому получают 268 родственников участников СВО. Реабилитационные центры республики проводят социальную реабилитацию для участников СВО, получивших инвалидность. Особенно востребованы психологическая помощь и мероприятия по социальной адаптации.
По данным Минтруда РТ, в республике проведены 24 специализированные ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей. В результате 63 человека трудоустроены, в процессе подбора вакансий находятся еще 17 человек. Кроме того, 18 человек обучены, три человека проходят переподготовку, восемь членов семей участников СВО получили единовременную финансовую помощь в размере 145 тыс. рублей на открытие собственного дела.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и уделить особое внимание ставшим инвалидами в ходе специальной военной операции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»