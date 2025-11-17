Минтруд РТ рассказал, кто может переобучиться по нацпроекту «Кадры»

В Татарстане бесплатное обучение граждан проводится благодаря федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». В настоящее время к обучению приступили около 6,5 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«В 2025 году участниками программы могут стать люди в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры, граждане, ухаживающие за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста до 7 лет включительно, инвалиды, безработные, зарегистрированные в службе занятости, ветераны боевых действий, молодежь до 35 лет включительно и некоторые другие категории граждан», – рассказали в пресс-службе.

Обучение организовано по образовательным программам, соответствующим перечню, включающему 360 профессий. Участники программ осваивают специальности инструкторов по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов, электросварщиков, слесарей, операторов станков с программным управлением, водителей грузового транспорта и автобусов, учатся на швей, специалистов для обеспечения информационной безопасности в организациях, аналитиков.

«За прошлый год в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» обучение прошли 4385 человек, что на 36% больше плана. Уровень трудоустройства после обучения составил 80%. Высоким спросом пользовались образовательные программы, связанные с бухгалтерской деятельностью, управлением персоналом и кадровыми стратегиями», – заметили в пресс-службе.

Подробнее о том, в каком возрасте легче поменять профессию, где пройти бесплатное обучение и устроиться на работу без опыта, читайте в материале «Татар-информа».