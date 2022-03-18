Минтруда РТ: «Программа социальной газификации — серьезная поддержка государства»

Единовременная субсидия, которая предоставляется собственникам домовладений по программе социальной газификации, является серьезной поддержкой со стороны государства для своих граждан. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В рамках данной программы определенные категории граждан, жители Татарстана, могут получить единовременную субсидию от 60 до 80 тыс. рублей на проектные и строительно-монтажные работы по газификации внутри границ земельного участка, а также приобретение внутридомового газового оборудования (но не более одного наименования каждого вида) и приборов учета газа.

«Такая поддержка со стороны государства является ощутимой и значимой. Порядка 18 тыс. домовладений воспользуется данной мерой поддержки. На сегодняшний день мы активно ведем консультации. Более 200 домохозяйств приступили к работе по оборудованию газом. После того как от собственника будут предоставлены соответствующие документы, в отделе социальной защиты выплатят компенсацию», — отметила спикер.

Эльмира Зарипова также уточнила, что единовременная субсидия может 100% покрыть расходы собственника на оборудование дома газом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике создан региональный штаб по догазификации. Его возглавил Президент РТ Рустам Минниханов. Программа социальной газификации реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина.