Минтруд РТ: Половина работодателей готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы

Кандидаты без опыта могут найти работу на рынке труда в Татарстане практически в любой сфере. Количество вакансий для соискателей без опыта работы либо с минимальным опытом составляет более половины от общего числа заявленных, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минтруда РТ.

«Число вакансий без опыта работы либо с минимальным опытом составляет более половины от общего числа заявленных вакансий – 21,7 тыс. Всего заявлено около 35,2 тыс. вакансий», – рассказали в пресс-службе.

Работодатели готовы брать новичков без опыта в те сферы, где идет активный рост, высока текучесть кадров или же важнее личные качества и желание учиться, чем профессиональные навыки. К таким профессиональным областям относятся:

– производство, где востребованы молодые сотрудники без специального опыта – операторы станков, разнорабочие, упаковщики;

– продажи, розничная торговля;

– обслуживание и общепит, официанты, бармены, помощники повара, курьеры (такие вакансии доступны студентам, иногда возможен гибкий график);

– административная деятельность, офис-менеджеры, секретари, помощники (важны организаторские способности, внимательность и коммуникабельность);

– логистика и складское хозяйство, комплектовщики, грузчики, водители-курьеры;

– работа в сфере клиентского сервиса, операторы кол-центров, специалисты технической поддержки.

Во многих других сферах старт карьеры возможен благодаря программам стажировок и наставничества, особенно если есть желание учиться и развиваться, добавили в пресс-службе Минтруда РТ.

