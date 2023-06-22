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Минтруд РТ назвал категории граждан, которые испытывают сложности при трудоустройстве
Люди в возрасте 50 лет и старше, предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, испытывают наибольшие трудности при устройстве на работу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
К этой же категории граждан можно отнести женщин, не состоящих в трудовых отношениях, с детьми дошкольного возраста, молодежь в возрасте до 35 лет и работников, находящихся под риском увольнения.
Отдельная категория граждан — это ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, члены семей погибших, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.
«В целях балансировки на рынке труда принимаются различные программы на государственном уровне, направленные на поддержку занятости. С одной стороны, они направлены на поддержку людей, нуждающихся в помощи в приобретении новой профессии. А с другой стороны, необходимо дать необходимую квалификацию, дополнительное образование, доучить», — отметила Зарипова.
Переобучение для лиц, которые столкнулись с трудностями на рынке труда, ведется на бесплатной основе благодаря национальному проекту «Демография».
Напомним, национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане зафиксирован исторический максимум по числу вакансий для безработных.
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